Ein Reh verendet, das andere flüchtet

Zwei Wildunfälle ereigneten sich am Dienstag im Altlandkreis. Eine 37-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag während der Dämmerung von Unterleichtersbach nach Untergeiersnest, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Die Frau konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten, und es kollidierte mit dem Wild. Das Tier rannte verletzt davon und hinterließ einen Blechschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Sachbearbeiter der Polizei beauftragte den zuständigen Jagdpächter mit der Nachsuche nach dem verletzten Tier. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Am Dienstagmorgen, ebenfalls in der Dämmerung, war ein 51-Jähriger mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2289 in Richtung Bad Brückenau unterwegs, als plötzlich ein Reh vor das Auto sprang. Der Mann konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Am Auto entstand beträchtlicher Schaden in Höhe von rund 4000 Euro, schreibt die Polizei abschließend. pol