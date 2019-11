Ein Rad fürs Kirchenjahr

19 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, zwölf Jugendliche und fünf Erwachsene gaben sich beim Kinderbibeltag in Untermerzbach gegenseitig Impulse für Kreativität und Lebendigkeit. "Man mische munter drauf los, gebe ein paar Impulse und kann staunen, was sich daraus entwickelt", sagte Pfarrerin Sonja von Aschen. Veranstaltet wurde der Kinderbibeltag durch die evangelischen Kirchengemeinden Untermerzbach und Memmelsdorf. Das Thema lautete christliche Feiertage im Kirchenjahr. Einzelne Feste wie Ostern, Weihnachten oder Advent wurden ins Auge gefasst, mit den Kindern in Kleingruppen mit Leben erfüllt und dann zum Teil mit Bastelmaterial mit Leben gefüllt und dreidimensional in Szene gesetzt. So entstand das Grundgerüst für ein Kirchenjahresrad, dass in der Schule aufgehängt werden soll. hw