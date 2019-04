Ein Punkt Vorsprung

Die Tischtennis-Herren des TTC Geutenreuth sind Meister in der Bezirksklasse B Lichtenfels. Mit einem Punkt Vorsprung (26:10 Punkte) schafften sie den Platz an der Spitze vor dem TC Tüschnitz II und dem RVC Klosterlangheim. Unser Bild zeigt die erfolgreiche Mannschaft mit (vorne von links) Udo Weickert, Thorsten Herbst, Manfred Will, Ralf Motschenbacher, (hinten von links) Vorsitzender Ulrich Röhrig, Markus Herold und Michael Popp. Foto: Czepera