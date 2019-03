Ein Punkt fehlt SG zum Titel

Den wohl entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft haben die Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen gemacht. Am drittletzten Spieltag der Bezirksoberliga meisterte das Team von Trainerin Christine Gahn die letzte Auswärtshürde beim TV Hallstadt mit einem 27:23 (13:11)-Erfolg. Beim Start-Ziel-Sieg lagen die SGlerinnen nicht einmal in Rückstand.

Da der Verfolger Marktleugast gegen Helmbrechts beim 22:22 einen Punkt liegen ließ, reicht den Frauen vom Obermain aus den beiden verbleibenden Spielen ein Zähler, um den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga zu perfekt zu machen.

Der Jubel in der Hirschaider Regnitz-Arena war groß, als die SG auch den zuletzt so starken TV Hallstadt bezwungen hatte. Denn auch wenn die SG nicht einmal im Rückstand lag, musste sie gegen den Tabellendritten Schwerstarbeit verrichten.

Die Gahn-Truppe führte nach nicht einmal sechs Minuten mit 6:0. In einer Auszeit stellte der Hallstadter Coach Christian Röbbenack sein Team neu ein. Anja Görtler ließ mit ihren Treffern den Vorsprung der Gäste schmelzen, was auch an der Ex-SGlerin Yvonne Lang lag. Auf der Gegenseite verwandelte Lina Pühlhorn ihre Siebenmeter sicher, so dass zur Pause noch ein 13:11 zu Buche stand.

In der nun ausgeglichenen Partie glichen die Hallstadterinnen durch Anna Schäfer zum 17:17 aus (43.). Der Spitzenreiter wankte, fiel aber nicht. Denn neben Lina Pühlhorn, Lena Bauer und Fabienne Seufert präsentierten sich nun auch Melanie Riedel, Marion Held und Linda Baier treffsicher. Die SG setzte sich so bis auf 23:19 (52.) ab, ehe Seufert mit dem 24:19 (57.) den Sack zumachte. mts TV Hallstadt: Rödig - Görtler (5), Tampe (4/2), Lang (4), Stork (4), Rittmaier (2), Nikci (2), Schäfer (1), Siegelin (1), Martin, Derra, Erlwein, Unterholzer / SG Kunstadt-Weidhausen: K. Pitterich, Fritz - Pühlhorn (6/4), Bauer (5), Seufert (5/1), Held (3), Riedel (3), A. Pitterich (2), Schnack (1), Baier (1), Weber (1), Freitag, Krappmann, Stirbati / SR: Cyranek (Weitramsdorf)