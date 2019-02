Ein PS starker, williger Helfer

Springen, Trab, Dressur oder Galopp - mit einem Pferd kann man vieles machen. Nur das traditionelle Holzrücken kommt einem in der heutigen Zeit nicht direkt in den Sinn, wenn man an die Arbeit mit Pferden denkt.

Bei Georg Funk aus Witzmannsberg ist das anders. Nicht nur die traditionelle Hochzeitskutsche wird von ihm gefahren, Funk hat sich auch auf das Holzrücken zurückbesonnen; er macht diese Waldarbeit mit seinem Kaltblüter Quinn. Gelegenheit dafür bietet sich aktuell rund um das Freizeitzentrum in Witzmannsberg. Hier finden momentan Baumfällarbeiten statt. Zum einen, weil immer noch von Borkenkäfern befallene Bäume aus dem Wald geschafft werden müssen, zum anderen, weil der Außenbereich rund um die neue Kulturhalle mit Restaurant gestaltet werden soll. Eine perfekte Gelegenheit, um das klassische Holzrücken mit dem Pferd an schwierigen Stellen zu testen.

Bürgermeister Martin Finzel und Bauamtsleitung Rainer Scholz freuen sich über diese Unterstützung durch Georg Funk. Auch die Mitarbeiter des Bauhofes schätzen die ein PS starke Mithilfe, denn viel Kraft und Ausdauer wird benötigt, um die schweren Baumstämme aus dem Wald zu ziehen. So verändert sich nicht nur das Freizeitzentrum während der Bauphase, sondern auch rund um das Gelände wird eifrig ausgeholzt, um Licht und Luft zu schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Ahorn. Dies alles geschehe rechtzeitig vor Beginn der weiteren Arbeiten am Außenbereich. Das sanierte Gebäude soll im Sommer 2019 fertiggestellt sein. red