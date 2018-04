Ein provozierendes Konzert

Alexander Hitschfel



Unter dem Motto "Gott sei Dank gibt's Blasphemie" bietet der Chor des Jungen Theaters "Messa di voce" unter der Leitung von Ingo Behrens an zwei Konzerttagen ein etwas anderes Konzert.

Das Projekt mit dem außergewöhnlichen Titel, welcher ja gleichbedeutend mit dem Verhöhnen oder Verfluchen bestimmter Glaubensinhalte zum Beispiel einer Religion sei, sei selbst im Chor nicht unumstritten gewesen, gibt Chorleiter Ingo Behrens im Pressegespräch zu.

Dabei sieht Behrens unter dem Titel des Projektes, wie er selbst sagt, eigentlich nichts Verwerfliches. Denn Religionskritik in der Musik werde schnell zur Blasphemie oder als solche missverstanden. Der Chor hinterfragt beispielsweise mit seinem Programm kritisch, ob, wenn denn der Sänger der Musikband AC/DC im Song "Highway to hell" feststellt, dass ihn sein Lebensstil geradewegs in den Abgrund führt, das wirklich im Widerspruch zu einer christlichen Denkweise steht?

Der Chor des Jungen Theaters will mit seinem neuen Konzert anregen, bekannte Lieder in einem ganz anderen Licht zu betrachten. Behrens ist sich sicher, dass vieles, was auf den ersten Blick vielleicht gotteslästerlich erscheine, sich bei genauerem Hinhören als kritische Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben erweise.

Das Ziel des Chores mit diesem Konzert sei: Mit Liedern provozieren, aber dadurch auch eine offene Diskussion über Glauben und Religion anstoßen.