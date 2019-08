Ein Prosit auf das 46. Woffendorfer Waldfest

Das Waldfest in Woffendorf fand zum 46. Mal statt. Nach der Einstimmung durch das Duo "California" nahm Bürgermeister Robert Hümmer bezeichnete in seiner Begrüßungsrede die "Waldfest-Zeit" immer eine ganz besondere Jahreszeit. Hümmer wünschte allen Festbesuchern vier schöne Tage. Im Beisein von Diplom-Braumeister Andreas Leikeim, der Festleitung und Mitgliedern des Gemeinderates stach der Bürgermeister schließlich das Bierfass an.

Am Samstagabend sorgte die Band "Miscellaneous" für Stimmung.

Der Festsonntag hingegen begann besinnlich mit dem Gottesdienst, bei dem der Landfrauenchor für die musikalische Gestaltung sorgte. Foto: Dieter Radziej