Ein Preis für Sanierer

Der Heimat- und Verschönerungsverein Höchstadt verleiht nach einiger Zeit wieder den "Höchstadter Ziegel". Am Mittwoch, 20. November, können die Preisträger um 19.30 Uhr im Weinlokal " Zum Zwetschger" ihren Preis entgegennehmen. Der Ziegel geht an Hausbesitzer und Gemeinschaften, die historische Häuser und andere gesellschaftliche Stätten wieder instandgesetzt haben und die das Stadt- oder Dorfbild verschönern. Neben den Preisträgern sind auch interessierte Mitbürger in des Lokal eingeladen. Zur musikalischen Umrahmung spielt das Duo "Neigschmeggd" und der Heimatverein zeigt die von Andreas von Richthofen für den Verein gedrehten heimatkundlichen Reportagen. red