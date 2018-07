Ein Podestplatz für den MSC Nordhalben

mw



Der Motorsportclub (MSC) Nordhalben hat unter Führung des neuen Jugendleiters Jonas Klinger seinen 26. ADAC Jugend-Kart-Slalom veranstaltet. Jonas Klinger startete bis vor kurzem selbst sehr erfolgreich für Nordhalben, musste aber altersbedingt ausscheiden. Seitdem hat er ein Nachwuchsteam mit sechs aktiven Fahrern aufgebaut, zwei weitere stehen in den Startlöchern. Auf diese Weise gibt er nun sein Wissen und Können als Trainer weiter.Der MSC Nordhalben konnte sich beim jüngsten Kart-Slalom über 60 Starter in sechs Klassen freuen. In der Klasse 1 mit insgesamt 15 Teilnehmern starteten drei Fahrer für den MSC Nordhalben. Dabei belegte Maximilian Sell aus Geroldsgrün einen hervorragenden zweiten Platz. Finn-Luca Schröter, ebenfalls aus Geroldsgrün, kam auf den sechsten Platz und Max Herpich aus Langenbach belegte den elften Platz.In der Klasse 2 belegte Vincent Jurkovic aus Nordhalben den Platz 7. Benjamin Scherbel startete in der Klasse 3, war allerdings im zweiten Lauf vom Pech verfolgt und musste sich mit Rang 11 zufrieden geben.In der starken Klasse 4 konnte Ian-Andrew Hönisch aus Nordhalben auch nichts gegen die starke Konkurrenz ausrichten und belegte den zehnten Platz.In der Klasse 6, in der jeder ab Jahrgang 1999 starten darf, fuhr der neue Jugendleiter Jonas Klinger Tagesbestzeit. Die Klasse 6 zählte jedoch nicht zur Gesamtwertung, sonst hätte er den Gesamtsieg wieder nach Hause geholt.Bestes Mädchen und gleichzeitig Gesamtsiegerin wurde Alina Fabian vom MSC Marktredwitz.