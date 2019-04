Ein Planspiel vom Fliehen und Ankommen

Am Samstag, 11. Mai, organisiert der Verein "Freund statt fremd" ein Planspiel. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von Fluchthelfern, Beamten und Geflüchteten, die aus unterschiedlichen Gründen nach Europa fliehen. Sie müssen sich entscheiden, was sie mitnehmen und wie sie die Flucht über das Mittelmeer bewältigen. Die Aufführung ist am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 11.30 Uhr im Lui20 in der Luitpoldstraße 20. Es folgt eine Pause und von 12.15 bis 14.30 Uhr eine juristische Aufarbeitung und Reflexion. Anmeldungen zum Planspiel sind bis Freitag, 3. Mai, per Mail an ehrenamt@freundstattfremd.de erwünscht. red