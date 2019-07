Ein personeller Anfang mit viel Farbe

"Dass wir den neuen Hausleiter der Diakonie Bamberg-Forchheim an unserem Gemeindefest einführen, zeigt im Besonderen, dass Kirche und Diakonie zusammengehören", so Pfarrer Johannes Kestler beim Fest-Gottesdienst in Aschbach.

Unter freiem Himmel feierte die evangelische Kirchengemeinde Aschbach/Hohn am Berg ihr Sommerfest und hatte gleich zwei Gründe mehr, diesen Tag festlich zu begehen: Nicht nur die offizielle Einführung von Simon Bayer als Leiter des Diakonie-Seniorenzentrums Hephata in Aschbach stand auf dem Programm, sondern auch die Ernennung von Rosi Emrich zur Ehrenchorleiterin der Gemeinde.

Mit bunten Luftballons und Blumen war der Altar im Garten des Martin-Luther-Hauses geschmückt. Im Laufe des Gottesdienstes wurde er immer farbiger gestaltet. "Farben des Lebens" lautet auch der Titel der Bachelor-Arbeit Simon Bayers, die Pfarrer Kestler zum Ausgangspunkt seiner Predigt machte: "Sie schreiben, dass man sich drei Glücksmomente für jeden Tag ins Bewusstsein rufen sollte, die dem eigenen Leben Farbigkeit geben: Farben des Lebens."

Etwas Positives an jedem Tag

Diese Glücksmomente wünschte auch Diakon Wolfgang Streit, Abteilungsleiter Altenhilfe der Diakonie Bamberg-Forchheim, dem neuen Hausleiter. Auch Johannes Krapp, Bürgermeister von Schlüsselfeld, griff das Thema des Gottesdienstes in seinem Grußwort auf: "Ziehen Sie aus jedem Tag etwas Positives heraus", empfahl er Simon Bayer und legte ihm Gottvertrauen, Biss und Humor als gutes Werkzeug für eine leitende Funktion ans Herz.

"Farbigkeit ist auch in Hephata zu finden", schloss sich Pfarrer Wolfgang Dettenthaler als Vertreter der katholischen Gemeinde an. "Farbigkeit ergibt ein Bild von Gemeinschaft", so der Geistliche. Er wünschte, dass sich das Seniorenzentrum unter Simon Bayers Leitung seine Offenheit behält: "Hephata gehört einfach zu Schlüsselfeld-Aschbach und es ist schön zu erleben, dass dort der ganze Mensch gesehen und gewürdigt wird."

Dass die letzten Jahre für die Einrichtung nicht ganz einfach waren, räumte Norbert Kern, Vorstandschef der Diakonie Bamberg-Forchheim, ein. Er dankte den Vertretern der Kirche und der Politik, aber auch den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die diese "bewegte Zeit" mit durchgestanden haben. "Simon Bayer überzeugte uns im Vorstellungsgespräch nicht nur durch seine Professionalität, sondern auch dadurch, dass er bei schwierigen Fragen Gelassenheit ausgestrahlt hat."

Einladung zum Sommerfest

Seit Herbst vergangenen Jahres leitet Bayer, studierter Sozialwirt und Sozialpädagoge, jetzt das Haus in Aschbach. Er bedankte sich für die vielen guten Wünsche und den Einführungssegen. "Außerdem darf ich Sie herzlich zu unserem Hephata-Sommerfest am 21. Juli einladen", schloss der neue Hephata-Leiter den offiziellen Teil der Feier. red