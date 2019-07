Ein oft vergessenes Organ

Sie ist eines der fleißigsten und wichtigsten Organe des menschlichen Körpers und auch deshalb als Paar angelegt - die Niere. Obwohl die beiden etwa faustgroßen Nieren zusammen gerade einmal 300 Gramm wiegen, filtern sie jeden Tag knapp 1800 Liter Blut. Welche Höchstleistungen die Niere täglich vollbringt, um den Organismus gesund zu halten, und warum sie trotzdem oft viel zu wenig Beachtung erhält, darüber spricht Prof. Dr. Mario Schiffer, Direktor der Medizinischen Klinik 4 - Nephrologie und Hypertensiologie des Universitätsklinikums Erlangen. Zu seiner aktuellen Bürgervorlesung heute um 18.15 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Die meisten Menschen wissen gar nicht genau, wo sich die Nieren in ihrem Körper befinden, nämlich rechts und links von der Wirbelsäule, etwa auf Höhe der beiden untersten Rippen. Weil sie damit deutlich höher liegen, als viele glauben, werden Nierenschmerzen oft mit vermeintlichen Rückenschmerzen verwechselt, heißt es in einer Mitteilung der Uni. So ist es nicht verwunderlich, dass eine einschränkte Nierenfunktion für die Betroffenen oft unbemerkt entsteht. Die Niere arbeitet viel und in eher stiller Weise: Sie entgiftet den Körper, bildet Urin und steuert den Blutdruck. "Nieren erkranken meist schleichend und lösen dabei nur selten Schmerzen oder spürbare Symptome aus. Das macht eine beginnende Nierenschwäche so schwer erkennbar", weiß Nierenspezialist Mario Schiffer vom Uni-Klinikum Erlangen.

Auch wenn die meisten Menschen beim Stichwort "Niere" zuerst an Urin denken, ist sie für den menschlichen Körper weit mehr als eine fleißige Reinigungskraft. Sie reguliert nicht nur den gesamten Flüssigkeitshaushalt, sondern bildet auch Vitamine und produziert wichtige Hormone, die den reibungslosen Sauerstofftransport im Blut gewährleisten. "Die Niere ist das Organ mit dem höchsten Blutdurchfluss in unserem Körper", betont Schiffer. "Sie ist viel stärker durchblutet als zum Beispiel die Leber oder ein Herzmuskel. Eine funktionierende Niere ist für den menschlichen Organismus überlebenswichtig."

Soll man viel Flüssigkeit trinken, um seine Nieren gesund zu halten? Hilft ein Blick auf den Urin, um festzustellen, ob ihre Funktion eingeschränkt ist? Welche Menschen sind besonders gefährdet, eine Nierenschwäche zu erleiden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt Schiffer bei seiner Bürgervorlesung "Die Niere - das oft vergessene Organ". Die Veranstaltung findet im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11, in Erlangen statt. Die Zuhörer sind herzlich eingeladen, im Anschluss Fragen zu stellen. red