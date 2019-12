Ein Nikolaus für alle Generationen kommt nach Friesen

Am kommenden Freitag, 20. Dezember, kommt "Nikolaus" Tom Sauer nach Friesen. In der Pfarrkirche möchte er alle Besucher auf die Geburt des Herrn einstimmen. Eingeladen sind Jung und Alt, Groß und Klein, aus nah und fern. Beginn ist um 17 Uhr.

Den Hirtenstab in der Hand, die Bischofsmütze auf dem Kopf, in einen roten Umhang gehüllt: Tom Sauer, der "Nikolaus on Tour", kommt am kommenden Freitag als Wegbereiter für das Weihnachtsfest in die Pfarrkirche St.-Georg Friesen.

Geschichten im Gepäck

Der liebe und gütige Weihnachtsmann freut sich riesig auf alle Gäste jeglichen Alters aus dem ganzen Landkreis. In seinem Sack hat der sanftmütige Nikolaus wie immer einen reich gefüllten Geschichtenkorb mit allerhand Requisiten und einer wunderbaren Botschaft "Du bist das Geschenk". So heißt auch der Titel seiner zauberhaften Geschichte für kleine und große Kinder. In Anschluss daran dürfen sich alle Besucher auf ein Kurzkonzert von Tom Sauer mit Liedern zur Einstimmung auf Weihnachten freuen. Wenn der Nikolaus dann nach etwa einer Stunde reich an wunderschönen Momenten wieder seiner Wege ziehen muss, soll der vorweihnachtliche Abend aber noch lange nicht beendet sein.

Hilfe für Menschen in Not

Vielmehr sind alle Besucher herzlich dazu eingeladen, noch im stimmungsvollen Ambiente auf dem Kirchplatz bei adventlichen Köstlichkeiten in geselliger Runde zu verweilen. Der Reinerlös und alle Spenden des gesamten Abends kommen Tom Sauers Verein "Humanitäre Hilfe für Menschen in Not" in Weißenbrunn zugute, der Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt und "Hilfe zur Selbsthilfe" leistet.

Der Nikolaus und der Pfarrgemeinderat Friesen freuen sich auf viele Gäste und laden zu dieser Einstimmung auf das Weihnachtsfest herzlich ein.