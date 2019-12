Ein nicht ganz leises Adventskonzert

Die Singgruppe des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) Bärnfels lädt zum "Bärnfelser Advent" in die in der Filialkirche Maria Schnee (Kirchenweg) ein. Dargeboten werden am Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr, Besinnlich-Fetziges und Adventlich-Freudiges quer durch die Jahrhunderte unter Leitung von Katharina Grill. Mitwirkende sind die Singgruppe des FSV Bärnfels, die Bärnfelser Stubenmusik und Simon Huberth am Klavier. Anschließend sorgen die Bärnfelser Vereine für Verköstigung und Gemütlichkeit auf dem Kirchenplatz. Die FSV-Ortsgruppe feiert 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen findet der "Bärnfelser Advent" statt und es wird die Außenseite der Kirche Maria Schnee angestrahlt. In der Advents- und Weihnachtszeit soll auch das beleuchtete Kreuz auf dem "Bärenturm" der Burgruine Bärnfels gegenüber der Kirche für weihnachtliche Stimmung sorgen. red