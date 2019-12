Gerade rechtzeitig zu seinen CD-Aufnahmen bekommt das Kreisorchester Lichtenfels ein neues Schlagzeug geschenkt.

"Wir mussten uns bisher von den Musikvereinen im Landkreis eines leihen oder unsere privaten mitbringen", ist Kreisvorsitzender Horst Sünkel stolz. Sein Dank richtet sich an den Lions Club Lichtenfels, der das neue Instrument spendierte. Für Sünkel ist das ein großer und wichtiger Schritt: "Dieses Instrument wollen wir für unsere Probenphasen und Konzerte verwenden." Aber auch in der Ausbildung von Musikernachwuchs wird das Schlagzeug eingesetzt. Damit kommt es allen Schlagzeugern der Mitgliedsvereine des Nordbayerischen Musikbundes im Kreis Lichtenfels zugute. "Außerdem verleihen wir es auch an unsere Musikvereine im Kreisverband, wenn einmal Bedarf ist", so Sünkel.

Uwe Fischer, Präsident des Lions Clubs, freut sich, dass die Spende auf solch fruchtbaren Boden trifft. "Wir helfen gerne, damit es gut klingt. Der vielfältige Einsatz dieses Instruments hat uns überzeugt." tb