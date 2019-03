Ein neues Ratsmitglied wird vereidigt

Bei der Sitzung

des Gemeinderates am Donnerstag, 21. März, wird Robert Pustlauk als Mitglied des Gemeinderates entlassen und Markus Geiger zum ehrenamtlichen Mitglied des Gemeinderates bestellt und vereidigt. Weiterhin geht es noch um die Jahresbeschaffung für die Feuerwehren in der Gemeinde sowie den Planungsauftrag für die Pausenhofgestaltung an der Grund- und Mittelschule. Beginn ist um um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red