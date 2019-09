Bei der nächsten Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstag, 17. September, wird das neue Logo für das Corporated Design für den Markt Küps vorgestellt. Weiter berät das Gremium unter anderem über den Bebauungsplan für das Wohngebiet "Zettlitzweg/Melanger" in Küps sowie über den Ausbau der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße KC 22 in Burkersdorf. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr mit einer halbstündigen Bürgerfragestunde. red