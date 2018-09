Ein neues Leben beginnt

Im letzten Jahr wurde eine Sonderausstellung über Forchheim und seine Partnerstadt Braunau (Broumov) zum internationalen Museumstag im Heimatmuseum der Braunauer in Forchheim eröffnet. Aufgrund des großen Interesses wurde sie nun professionell produziert und ins Tschechische übersetzt.

Die zweisprachige, überarbeitete Ausstellung "(Nicht) gekommen, um zu bleiben" wird in Forchheim am Sonntag, 9. September, eröffnet und steht den Besuchern bis zum 23. September offen.

Im Oktober wird die Ausstellung dann in Braunau (Tschechische Republik) gezeigt werden. Die Texte und Bilder beschäftigen sich mit den letzten 70 Jahren der Geschichte der Braunauer Bevölkerung. Sie macht sich mit dem Besucher auf den beschwerlichen Weg von Braunau nach Forchheim, beschreibt den schweren Start in der neuen Heimat und die Unterstützung durch die Stadt Forchheim als Patenstadt.

Kriegsende als Ausgangspunkt

Zusammen mit der Stadt Forchheim als Paten geht der Heimatkreis den Weg der Verständigung und initiiert die bis heute freundschaftliche Städtepartnerschaft mit der Stadt Braunau. Ausgangspunkt der Ausstellung bildet das Ende des Zweiten Weltkrieges in Braunau. Sie zeigt das Leben in Braunau nach Kriegsende, den Weg ins Lager Halbstadt, in dem die deutschen Bewohner von Stadt und Land Braunau auf ihren Transport in den Westen warteten, und auch die Opfer des Schicksalsjahres 1945.

Anfang 1946 kamen Braunauer in mehreren Eisenbahnwagons in Franken an. Viele von ihnen wurden von Nürnberg und Erlangen nach Forchheim verteilt. Hinter ihnen lag eine beschwerliche Reise vom Lager Halbstadt im Sudetenland.

Ohne Geld, mit oft nur einem Koffer, begann hier für sie ein neues Leben. Die meisten waren in dieser ersten Zeit in einem Lager untergebracht. Zeitzeugen erinnern sich noch an die Schulspeisung - für viele die einzigen warmen Mahlzeiten der Woche, die Zwangseinweisung in die unzerstörten Häuser und Höfe.

In dieser Situation begannen bereits erste Versuche, die ehemaligen Einwohner Braunaus zu erreichen. Am 20. Juni 1946 erschien der erste Braunauer Rundbrief, noch als maschinengetippter Brief des ehemaligen Abts des Braunauer Klosters Dominik Prokop (1880 bis 1970). Er stellte eine zentrale Quelle für die vertriebenen Braunauer dar. Besonders in den ersten Jahrgängen waren die "Suchlisten" ein zentrales Element jeder Ausgabe.

Gründung des Heimatkreises

Die vertrieben Braunauer organisieren sich bald in lockeren Heimatgemeinschaften, aus denen 1952 der Heimatkreis Braunau hervorging. Weit über 1000 Vertriebene aus Stadt und Kreis Braunau wählten Ernst Köhler zum ersten Heimatkreisbetreuer.

Nur drei Jahre später, am 17. Juli 1955, bittet Josef Spitzer als Vertreter des Heimatkreises die Stadt Forchheim in einem Brief um die Übernahme der Patenschaft. Am 3. August 1955 fasste daraufhin der Forchheimer Stadtrat den einstimmigen Beschluss für die Patenschaft.

Partnerstädte

Am 7. Mai 1995 wurde in Broumov eine Vereinbarung zwischen den Städten Broumov/Braunau und Forchheim zum Zwecke einer näheren Zusammenarbeit mit dem Ziele der Begründung einer Städtepartnerschaft unterzeichnet. Dennoch war die Entscheidung nicht unumstritten. Vertreter der Städte standen einer Partnerschaft zwar offen gegenüber, Widerstand kam jedoch aus dem Vorstand des Heimatkreises. Erst sechs Jahre später wurde aus der Vereinbarung eine offizielle Städtepartnerschaft.

Heute kann die Ausstellung die Erfolgsgeschichte der Verständigung zwischen den ehemaligen und heutigen Bewohnern von Braunau/Broumov zeigen. Und auch wenn lange nach 1946 noch das Ziel der vertriebenen Braunauer die Rückkehr in die Heimat war, kann heute die Ausstellung einen erfolgreichen, wenn auch langen Weg von Integration damals zur Verständigung heute aufzeigen. red