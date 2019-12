Weisendorf vor 12 Stunden

Spende

Ein neues Haus für Zubza

Für eine Familie in Sechü-Zubza wurde jetzt der Traum eines eigenen Hauses wahr. Die Weisendorfer Delegation, die sich derzeit in der Partnergemeinde in Nordostindien aufhält, war Gast bei der Einweih...