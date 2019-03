Ein neues Führungsduo steht an der Spitze der Blaskapelle Buchbach

Die Blaskapelle Buchbach geht mit einem neuen Führungsduo in die nächsten Amtsjahre. Anja Becker wird zukünftig den Verein führen. Ihr zur Seite an der Spitze steht Benedikt Fröba als ihr Stellvertreter. Und es steht ein spannendes Jahr mit zahlreichen Auftritten an.

Vorsitzender Horst Büttner erinnerte in seinem Bericht an das Bürgerfest, das man unterstützt und mit vorbereitet habe, und die Serenade, die trotz widriger Wetterbedingungen doch erfolgreich war - Gerti und Trudi (Anja Becker und Katharina Frauenhofer) waren dabei wieder ein Höhepunkt. Das Neujahrskonzert habe sich wieder als sehr lukrativ erwiesen. Der Seniorennachmittag und der Kinderfasching wurden durch die Jugendblaskapelle musikalisch umrahmt.

Die Jugendblaskapelle unter Dirigent Horst Büttner bestehe derzeit aus 15 Aktiven. Allerdings sei es schwierig, einen geeigneten Termin zu finden, um die Musiker zusammenzubringen und zu proben. Deshalb gehe man dazu über, die Proben in Zusammenarbeit mit der Seniorenkapelle abzuhalten. Die Seniorenkapelle absolvierte zahlreiche und manchmal turbulente Auftritte. Es erwies sich gelegentlich als schwierig, die Auftritte zu bestreiten. Nach einer Aktivenversammlung stellte sich eine Besserung ein, auch beim Probenbesuch. Er appellierte an alle Musiker ihre Einstellung zu überdenken, damit der Begriff "Lustige Musikanten" wieder seine Berechtigung habe.

Jugendleiterin Katharina Frauenhofer berichtete über die Aktivitäten der fünfzehn Musiker umfassenden Jugendblaskapelle. So besuchten einzelne die Orchesterschule Stockheim-Pressig. Für den 5. Mai plane man ein Kinderkonzert, bei dem auch die Gelegenheit bestehen soll, dass Interessierte die Musikinstrumente ausprobieren können. Damit möchte man neue aktive Kräfte gewinnen. Von dem Probenwochenende zog sie ein positives Fazit. Deshalb werde dieses Probenwochenende auch in diesem Jahr durchgeführt. Natürlich will man die jungen Kräfte in die Seniorenkapelle integrieren. Besonders hob sie den Seniorennachmittag und den Kinderfasching hervor, bei dem die Jugendkapelle die musikalische Umrahmung innehatte.

Kulturhausverwalter Toni Fröba bat um Unterstützung des Wirteteams, um die Öffnungszeiten auch weiterhin zu gewährleisten. Diverse Arbeiten rund ums Kulturhaus waren angefallen und stehen auch in Zukunft an.

Die Neuwahlen bei der Blaskapelle Buchbach brachten folgendes Ergebnis:

Vorsitzende Anja Becker (neu), Zweite Vorsitzender Benedikt Fröba (neu), Geschäftsführer Michael Fröba, Kulturhausverwalter Toni Fröba, Schriftführerin Sandra Heublein, Jugendleiterin Katharina Frauenhofer, stellvertretende Jugendleiterinnen Tina Müller und Ines Wich, Ausschussmitglieder Michael Becker, Christoph Fröba, Horst Büttner, Andreas Heublein, Tina Müller, nicht stimmberechtigte Ausschussmitglieder Peter Grüdl, Christine Fröba und Dominik Schirmer, Kassenprüfer Steffen Beez und Rüdiger Fröba.

Anja Becker dankte dem scheidenden Vorsitzenden Horst Büttner für die geleistete Arbeit. Sie mahnte den Probenbesuch an, um bei den bevorstehenden Auftritten insbesondere beim Auftritt in Melk/Österreich einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Zudem plane man ein Probenwochenende, um sich konzentriert auf die Auftritte vorzubereiten. uzi