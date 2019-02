Ein neues Fahrzeug für die Wehr

Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Heuchelheim sind glücklich: Sie bekommen ein neues Feuerwehrfahrzeug. In der letzten Sitzung des Schlüsselfelder Stadtrats wurde die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) einstimmig beschlossen. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Fahrzeug noch im späten Jahr 2019 ausgeliefert werden. Bislang musste die Ortsteilwehr mit einem 55 Jahre alten Anhänger auskommen. "Das wurde mit der Zeit immer schwieriger", berichtet Ehrenkommandant und Stadtrat Peter Giehl. Denn der Anhänger musste von einem Schlepper gezogen werden. Nicht immer sei jedoch ein Schlepper zur Stelle gewesen. Seit 2015 habe die Heuchelheimer Wehr auch Funkalarmierung.

36 "echte" Aktive

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug darf von Aktiven mit dem sogenannten "Feuerwehrführerschein" gefahren werden. Inhaber der alten Fahrerlaubnis bis 7,5 Tonnen können das neue Fahrzeug ohnehin lenken. In der Heuchelheimer Wehr gibt es nach den Worten von Stadtrat Giehl "ausreichend Aktive, die das Tragkraftspritzenfahrzeug fahren dürfen". 36 Feuerwehrleute habe Kommandant Christian Weiß derzeit unter seiner Führung. "Alles echte Aktive, keine Karteileichen darunter", wie Giehl betont.

Die Heuchelheimer tragen auch selbst zur Anschaffung ihres neuen Feuerwehrautos bei. 54 000 Euro kostet das Fahrzeug (ohne Funkausstattung). Auf die Anschaffungskosten gibt es einen pauschalen Zuschuss vom Freistaat in Höhe von 23 000 Euro. Der Feuerwehrverein Heuchelheim beteiligt sich aus der eigenen Kasse mit 12 000 Euro an den Kosten. Für die Stadt bleiben am Ende nur noch 19 000 Euro zu finanzieren, sowie den Einbau des Funks zu übernehmen.