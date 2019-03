Ein neues Ehrenmitglied und ein Bundessieger

Seine erste Hauptversammlung leitete der im Vorjahr gewählte Vorsitzende Knut Roos im Vereinsheim der Kleintierzüchter. Er sprach in seinem Rückblick das turbulente vergangene Jahr an. Angefangen hat es mit dem Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden Reiner Hetz. Es sprang Kassierer Hartmut Schubert ein. Bei der Versammlung im Vorjahr wurde ein neuer Vorstand gewählt. Roos nahm die Gelegenheit wahr, Reiner Hetz und seiner Frau Verena für ihre umfangreiche Arbeit im Dienst des Kleintierzuchtvereins zu danken. Zum Ehrenmitglied wurde Klaus Schmidt für seine langjährige Unterstützung des Vereins ernannt.

Probleme habe es mit dem Stromverbrauch gegeben, berichtete der Vorsitzende. Es habe eine "Leckstelle" gegeben, die einen erhöhten Stromverbrauch und dadurch eine Nachzahlung eingebracht habe. Die Stelle konnte aber gefunden und behoben werden. Roos dankte Uwe Taubmann dafür, dass er auf seine Kosten zusätzlich einen Stromzähler einbauen ließ.

Damit waren die Probleme aber noch nicht zu Ende. Das VR-Bankgebäude wurde verkauft, und der neue Besitzer trennte zum Jahresende alle Versorgungsleitungen vom Hauptgebäude zum Züchterheim. So steht der Verein nach wie vor ohne Wasserversorgung da. Die Züchter stünden vor der Entscheidung, das Züchterheim aufzugeben - mit allen Konsequenzen - oder neue teure Anschlüsse legen zu lassen. Die Kosten würden sich auf 15 000 Euro belaufen, die der Verein nicht stemmen könne. Eine gütliche Lösung sei noch nicht greifbar.

Trotz der genannten Probleme fanden zwölf Monatsversammlungen und drei Vorstandssitzungen statt. Am Züchterheim fand eine Reinigungsaktion statt, und teilweise wurde das Inventar auf Vordermann gebracht.

Der Verein zählt 97 Mitglieder inklusive elf Ehrenmitgliedern und drei Jugendlichen. Sechs Personen sind ausgetreten, ein neues Mitglied ist 2018 hinzugekommen. Fünf Vereinsmitglieder züchten Kaninchen in sieben Rassen, die anderen Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben. Ausgestellt wurden Tiere des Vereins zum Beispiel bei der Gruppenschau, der Kreisschau, verschiedenen Club- und Hauptsonderschauen, der VDT-Schau in Kassel und auf der 100. "Nationalen" in Leipzig. Dabei wurde der Verein in ganz Deutschland bekannt. Mit einem Bundessieger- und zwei Landessieger-Titeln auf der "Nationalen" in Leipzig wurde Andreas Hopf mit seinen "Beneschauer Tauben gelb" belohnt.

Günter Klett und Eric Büschel präsentierten ihre Zwergwyandotten auf der "Slusia" in Schleusingen und Knut Roos seine Zwergwyandotten auf der Hauptsonderschau in Wetter und auf der 100. "Nationalen" in Leipzig mit Erfolg. Roos beglückwünschte die erfolgreichen Aussteller. Von den drei Jugendlichen seien gegenwärtig nur zwei aktiv, erläuterte Jugendleiterin Tanja Stein. Max Knauer und Erik Büschel hätten durchaus achtbare Erfolge.

Froh zeigten sich die Mitglieder, dass sie im vergangenen Jahre nicht mit der Vogelgrippe zu tun hatten, so dass sie mit ihren Tieren auf Schauen gehen konnten. Die goldene Landesverbands-Ehrennadel erhielt der Rassegeflügelzüchter Steffen Schubert, und die silberne Ehrennadel ging an Andy Büschel und Christian Klett.

Zu den Erfolgen der Züchter gratulierte Bürgermeister Bernd Höfer. Er bedankte sich beim Vorsitzenden Knut Roos dafür, dass er "das Schiff gut durch das turbulente Jahr geleitete". Die Wasserversorgung für das Züchterheim nannte er ein Dilemma, das noch einer Klärung bedürfe. Die Mitglieder wünschten sich eine baldige Lösung. Karin Günther