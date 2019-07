Ein neues Auto für die Vereine?

Interessiert nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das neue Förderprogramm zur Verbesserung des ÖPNV in ländlichen Gebieten auf, in dessen Rahmen das Verkehrsministerium Kommunen oder Vereinen einen Zuschuss von 50 Prozent - bis zu 20 000 Euro pro Fahrzeug - gewähren möchte. Werden barrierefreie Busse bestellt, so könne die Zuwendung sogar bis zu 30 000 Euro betragen, so hatte es Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart im Mai mitgeteilt. Voraussetzung ist, dass der tägliche Bedarf an Personenbeförderung ausgeaut und Bedienungslücken geschlossen werden. Als Fahrer dürften nur Ehrenamtliche auftreten, wobei man vier bis fünf Freiwillige benötigen würde.

Bei der letzten Sitzung des Ortskulturrings hätten sich schon spontan zwei Freiwillige hierfür gemeldet, so Zweiter Bürgermeister Erwin Wahl (CSU), gleichzeitig Vorsitzender des Ortskulturrings. Für die Ausbildung der Personenbeförderer, den Erwerb der Fahrererlaubnis zur Fahrgastbeförderung, alle nötigen Unterlagen sowie deren ärztliche Untersuchung wird vom Ministerium eine weitere Förderung in Höhe von 2000 Euro pro Jahr in Aussicht gestellt.

Die Haftungsfrage

Ein Bedarf sei insofern gegeben, erklärte Hubert Rottmann (WBFW), da gerade bei den Seniorennachmittagen die verstorbene Seniorenbeauftragte Antonia Brand die meisten Gäste mit ihrem eigenen Pkw transportiert hatte und so mehrere Fahrten hin- und zurück durchführen musste. Zudem erklärte Gemeinderat Markus Sippel (WBFW), dass man es auch so einrichten sollte, dass der Bus den Vereinen zur Verfügung gestellt werden dürfe - wobei geklärt sein müsste, wer Haftung und Wartung übernimmt. Möglich wäre die Betreuung vom kommunalen Bauhof aus oder durch einen Verein wie den Ortskulturring. Allerdings sei es versicherungstechnisch am besten bei der Gemeinde angesiedelt, so Gemeinderat Falko Badura (SPD).

Im Winter sollte das Fahrzeug gut untergebracht sein, ergänzte Wahl, so dass durch Schneeabkehren und Eiskratzen nicht unnötig viel Zeit verloren ginge. "Statt einer Garage könne auch ein Carport aufgestellt werden", warf Gemeinderat Bernhard Müller (SPD) in die Diskussion, um die zu erwartenden Kosten des Unterhalts zu vermindern. Allerdings müsste beachtet werden, dass die geforderten 15 000 Kilometer zur Ergänzung des Nahverkehrsbedarfs mit dem bestehenden Angebot in Einklang gebracht werden.

Da mit dem Zuschussantrag noch kein Beschluss zur Anschaffung eines Kleinbusses verbunden war, kam man schließlich überein, die Förderung in die Wege zu leiten. Die Verwaltung solle ein Konzept für die Organisation und den Standplatz entwickeln und sich bei benachbarten Gemeinden, die ein solches Projekt bereits angegangen waren, nach Vor- und Nachteilen erkundigen.