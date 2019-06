Ein neuer Supermarkt für Burghaslach

Am Montag, 3. Juni, findet ab 19 Uhr im Sitzungssaal eine Sitzung des Burghaslacher Gemeinderats statt. Neben dem Bauantrag der MIBEG GmbH auf Neubau eines SB-Marktes in der Nürnberger Straße stehen die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf Dächern der Kläranlage Schlüsselfeld, der Haushalt der Kommunalen Allianz Drei-Franken-Eck für 2019 und die Vereinbarung über den Bau und die Unterhaltung einer gemeindlichen Kanalisation in der Ortsdurchfahrt Oberrimbach im Zuge der Sanierung der St 2261 auf der Agenda. red