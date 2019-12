Ein neuer HNO-Arzt

Nach drei Monaten Vakanz gibt es seit einiger Zeit mit Firas Khalil einen neuen HNO-Arzt im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Haßfurt. In der Praxis im Ärztehaus I an der Hofheimer Straße in Haßfurt werden von Dienstag bis Freitag Sprechstunden angeboten, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitteilte.

Vor drei Jahren hat der aus Syrien stammende Mediziner eine Stelle in der HNO-Abteilung der Universitätsklinik Erlangen angenommen. Davor war er in Stralsund als Facharzt tätig. In Haßfurt übernimmt Firas Khalil erstmals eine Aufgabe in einer HNO-Praxis. "Wir sind froh, dass wir mit ihm die Lücke schließen konnten, die es seit dem Ausscheiden des Praxisvorgängers gab", erklärt Wilfried Neubauer, Geschäftsführer des MVZ.

Ausbildung in zwei Staaten

Der ursprünglich aus Syrien stammende Arzt hat in seiner Heimat Medizin studiert und dort auch seine HNO-Facharzt-Ausbildung absolviert. Die Facharztausbildung wiederholte er in Deutschland. red