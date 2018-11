Ein nasses Vergnügen

Zum dritten Mal richtete die DLRG Jugend den "Pelzmärtl-Wettkampf" im Wilhermsdorfer Hallenbad aus. Es wurden nur Staffeln geschwommen mit der Besonderheit, dass in den Mädchen-Staffeln mindestens ein Junge dabei sein musste und in den Jungen- Staffeln dementsprechend mindestens ein Mädchen mitschwimmen musste. Die Disziplinen waren dem "Pelzmärtl"-Tag angepasst.

Zuerst wurden vier Mal 25 Meter Freistil geschwommen mit der Nikolausmütze auf dem Kopf, die das Staffelholz darstellte. Es zeigte sich, dass es gar nicht so einfach war, die nasse Mütze auf die Badekappe zu setzen. Die nächste Disziplin waren vier Mal 25 Meter Kraulschwimmen mit Flossen. Jeder Schwimmer zog einen mit Styroporteilen gefüllten Jutesack über der Schulter mit sich, der nass ganz schön schwer war. Dieser musste an den nächsten Schwimmer weitergegeben werden.

Bei der dritten Disziplin mussten von jedem Schwimmer 25 Meter getaucht werden. Die vierte Disziplin waren vier Mal 25 Meter "Badewanne". Das heißt, man schwamm in Rückenlage mit den Füßen voraus. Die letzte Disziplin erforderte die meiste Kraft und Ausdauer: "Wurmschwimmen". Der erste der Staffel schwamm 25 Meter Kraul, hängte sich danach an den nächsten Schwimmer an und schwamm nur noch mit den Beinen, der zweite Schwimmer, nun vorne, nur mit den Armen. Der dritte Schwimmer setzte sich nach weiteren 25 Metern an die Spitze, also schwamm Arme, der Mittlere gar nichts und der Letzte Beine. Dann kam der Letzte vorne dran, der den ganzen "Wurm" nun mit seinen Armbewegungen ziehen musste. red