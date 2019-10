Ein Nachmittag zur Besinnung

Auf dem Marienberg bei Scheßlitz findet am Montag, 21. Oktober, von 14 bis 17 Uhr ein Besinnungsnachmittag und von 19 bis 21.30 Uhr ein Besinnungsabend statt. Schwester Emilie Engel (1893-1955) verkörperte das Frauenideal ihrer Zeit. Gleichzeitig litt sie unter ihren Fehlern, Schwächen und einem angeschlagenen Selbstbewusstsein. Aufgrund dieser ganz persönlichen Erfahrungen war sie auf der Suche nach einem bleibenden Daheim. Referentin Theres-Marie Mayer zeigt auf, wie es möglich sein kann, am Lebensbeispiel von Emilie Engel Menschen in der heutigen pluralen Gesellschaft zu helfen, den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren, um mit der Energietankstelle "Daheimsein" seelisch Wurzeln schlagen können und zu wachsen. Anmeldung bis 18. Oktober bei Schwester Anne Anne Rath per Mail: sr.anne@sms.org oder Telefon 09542 7635. red