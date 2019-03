Ein Nachmittag rund ums Buch

Die Bücherei bleibt am morgigen Sonntag vormittags geschlossen. Das Büchereiteam lädt von 14 bis 16.30 Uhr zum "Nachmittag rund ums Buch" mit Bücherflohmarkt, Buchausstellung, Kaffee und Kuchen in den Saal des Pfarr- und Jugendheims ein. Der Erlös dieses Nachmittags fließt für Neuanschaffungen in die Büchereikasse. Es können in der Bücherei im 1. Stock auch Bücher ausgeliehen und abgegeben werden. red