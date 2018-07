Ein Nachmittag in der Museumsscheune

sek



Über 2100 Objekte der "guten, alten Zeit" kann man in der Museumsscheune von Heinrich und Lydia Muth in Katzenbach bestaunen. Die Seniorengruppe "Mach mit" besucht am Mittwoch, 11. Juli, die Museumsscheune. Heinrich Muth wird durch die Räume führen. Lydia Muth bewirtet die Senioren mit Kaffee und Kuchen. Abfahrt ist um 14 Uhr am Berliner Platz (am Parkplatz beim Jugend- und Kulturzentrum um 13.50 Uhr). Anmeldung bei GWK-Reisen, Grabengasse, Tel.: 0971/730 310 .