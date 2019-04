Ein Nachmittag im Wald

Zu einem Nachmittag im Wald lädt die KEB - Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Bamberg. Die Teilnehmer werden mit allen Sinnen erleben, was sich in diesem Ökosystem im Laufe eines Jahres verändert. Los geht es am Samstag, 27. April, bzw. am 4. Mai, jeweils um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Wald in Friesen bei Hirschaid. Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Infos und Anmeldung bei der KEB unter der Rufnummer 0951/9230670. red