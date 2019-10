Ein Nachmittag im Gemüsegarten

Ein Gemüsegartennachmittag der Bund-Naturschutz-Kindergruppe "Große Mausohren" findet am Mittwoch, 6. November, statt. Treffpunkt für alle interessierten Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren ist 16.30 Uhr im kleinen Gemüsegarten an der Zitterstraße Ecke Mangstraße. Später geht es hinauf in die obere Stadt ins BN Büro, das dann für eine Stunde zum Wurzelgemüsebuffet wird. Es wird gebeten, nach Möglichkeit eine feine Gemüsereibe mitzubringen. Information und Anmeldung bei Susanne Meier unter Telefon 09261/9652569 oder bei Elisabeth Hoffmann unter Telefon 506890. red