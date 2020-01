Ein Nachmittag am Albertinum

Am Freitag, 6. März, findet ab 15.30 Uhr am Gymnasium Albertinum der Informationsnachmittag zum Übertritt an eine weiterführende Schule statt. Es wurden viele "Erlebniswerkstätten" eingerichtet, damit alle interessierten Viertklässler das Schulleben und den "Albertgeist" kennenlernen können. Das Anmeldeportal auf der Homepage www.albertinum-coburg.de ist von Samstag, 1. Februar, bis Dienstag, 3. März, freigeschaltet. Da die Parksituation in der Innenstadt recht angespannt ist, wird empfohlen, den Parkplatz am Anger und die öffentlichen Parkhäuser zu nutzen. red