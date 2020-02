Ein musikalisches Rätsel

Evergreens vom Barock bis heute, frei nach dem Motto "Ich mag keine Klassik, aber das gefällt mir ..." gibt es bei einem Konzert des Kammerorchesters Höchstadt in sinfonicher Besetzung, also "mit Pauken und Trompeten", am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Höchstadt zu hören. Es erklingen Melodien, die man kennt oder die einem aus Werbung und Film bekannt vorkommen. Im Endeffekt wird es auf eine Art Musikrätsel hinauslaufen, und Rüdiger Kaufmann, der die Leitung hat, wird Interessantes und Kurioses über die Komponisten und ihre Werke berichten. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende zur Deckung der Unkosten ist willkommen. Foto: privat