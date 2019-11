Zum 100. Geburtstag des Gesangvereins Gundelsheim und zum 70. Geburtstag der Städtischen Musikschule haben sich die beiden Institutionen noch einmal ein Werk vorgenommen, das sie bereits im Jahr 2014 zusammen auf die Bühne beziehungsweise in die Kirche gebracht hatten: das "Sacred Concert" von Duke Ellington. Die Aufführungen finden am Samstag, 9. November, ab 19 Uhr in St. Kunigund in Bamberg und am Sonntag, 10. November, ab 16 Uhr in der katholischen Kirche in Gundelsheim statt.

Eine 20-köpfige Big Band, 70 Chorsänger, eine preisgekrönte Gesangssolistin und ein Stepptänzer sind die Akteure bei der Aufführung dieses außergewöhnlichen Werkes. Ellingtons großartiges Jazz-Oratorium ist nicht nur ein musikalisches Meisterwerk, sondern nach wie vor eine Rarität in Kirchen und Konzertsälen. Das liegt zweifellos an den besonderen Aufführungsbedingungen eines solchen Mammutwerkes. Das Projekt vereint den Chor "Chorissima" aus Gundelsheim mit dem Blue-Train-Orchestra, der Big Band der Städtischen Musikschule (Leitung: Sebastian Strempel). Den anspruchsvollen Sopranpart übernimmt die preisgekrönte Jazz-Sängerin Agnes Lepp aus Nürnberg, und einen zusätzlichen Akzent setzt der Stepptänzer Klaus Bleis. Die Gesamtleitung dieses Konzertes hat Thomas Wolf, Chorleiter von "Chorissima" und Trompeter im Blue-Train-Orchestra.

Hier gibt es Karten

Karten für die beiden Konzerte sind in den Sparkassenfilialen Gartenstadt und Gundelsheim, im Sekretariat der Städtischen Musikschule Bamberg und beim BVD erhältlich. red