Forchheim 24.06.2019

Ein musikalischer Café-Nachmittag

Der Treffpunkt Aktive Bürger Forchheim veranstaltet in seinen Räumen in der Nürnberger Straße 15 am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr einen musikalischen Café-Nachmittag. Das Besondere des Nachmittags ist ...