Ein Musik- und Theater-Gottesdienst

Im Rahmen der Scherenburg-Festspiele in Gemünden wird wieder ein Musik-/Theater-Gottesdienst auf der Scherenburg gefeiert. Dieser findet am Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr mit Live-Musik von den Musikgruppen "Mehr...!" (Rieneck) und "Kreuz & Quer" (Wolfsmünster) sowie einer nachgespielten Szene des diesjährigen Kinderstückes "Jim Knopf und die wilde 13" statt. Personen, die einen Fahrdienst von der Lindenwiese hoch zur Scherenburg wünschen, melden sich bei Rosi Kern, Tel. 09351/5257, an. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul statt. sek