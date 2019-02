Ein Musical für die ganze Familie

Der Kinderchor "Bockleter Singmäuse" des Liederkranzes Bad Bocklet präsentiert das Familienmusical "Tabaluga" im Kursaal Bad Bocklet. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, ab 15 Uhr können die Besucher in die Welt des Drachen Tabaluga eintauchen. Tabaluga, der nicht mehr hören mag, dass er "vernünftig" sein soll, wird von seinem Vater auf Reisen geschickt. Unterwegs trifft er verschiedene Arten von Vernunft - die der Ameisen, der Kaulquappen und der Delphine. Am Ziel seiner Reise erfährt er von der 200-jährigen Meeresschildkröte Nessaja, was wirklich vernünftig ist. Neben den Solisten und den Singmäusen steht die "Drachenband" des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt unter der Leitung von Thomas Betzer auf der Bühne. Unterstützt wird die Aufführung von der Regierung von Unterfranken. Foto: Archiv/Peter Klopf