Ein Mönch an der Orgel

Ein besonderer Höhepunkt erwartet alle Orgelmusikfreunde am Sonntag ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Petri. In einem Solistenkonzert ist der Benediktinerpater Dominikus Trautner von der Abtei Münsterschwarzach an der großen Rieger-Orgel zu hören. Der international renommierte Konzertorganist präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Mulet, Reuchsel, Viern, Widor und anderen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.

Trautner eröffnet sein Solistenkonzert mit einem "Trumpet Tune" des im romantisch-expressiven Stil schreibenden englischen Komponisten Christopher Tambling. Es folgen Variationen über ein Thema von Paganini aus der Feder von Bryan Hesford, ein Adagio G-Dur von Johann Sebastian Bach sowie Variationen über den Pfingstchoral "Veni Creator" aus opus 4 von Maurice Duruflé.

Auf dem Programm stehen ferner "O filii et filiae" des französischen Barockkomponisten Jean Francois Dandrieu, ein "Postlude Festival" von Amédée Reuchsel und eine "Cantilene" von Gabriel Pierné. Einer "Toccata D-Dur" von Joseph Callaerts folgen noch ein "Andante AS-Dur" von Charles-Marie Widor, ein "Carillon-Sortie" von Henri Mulet sowie "In paradisum" von Théodore Dubois. Zum Abschluss spielt Trautner eine extrovertierte "Toccata" von Marcel Paponaud, die in ihrer drängenden Akzentuierung an die gigantischen Orgelsymphonien von Widor erinnert.

Pater Dominikus Trautner ist seit 1978 Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach. Er studierte Theologie und Kirchenmusik in Würzburg. Seine Orgellehrer waren die Professoren Egidius Doll, Günther Kaunzinger und Rosalinde Haas. 1985 wurde er zum Priester geweiht. red