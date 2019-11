Ein Mittagessen zum Preis von 13 000 Euro

Weil er, wie er angab, wegen einer Einladung zum Mittagessen erheblich in Eile war, fuhr am Sonntag, genau zur Mittagszeit, der 82-jährige Fahrer eines VW Beetle deutlich zu schnell in die Ausfahrt der Anschlussstelle Bamberg-Ost der A 73 in Fahrtrichtung Norden ein. Als er dies realisierte, bremste der Senior sein Fahrzeug voll ab und rutschte geradeaus über die Grünfläche zwischen Aus- und Einfahrtsast, bevor der Pkw gegen die Schutzplanke der Einfädelspur prallte. Sein total beschädigtes Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Er selbst blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 13 000 Euro geschätzt. Das Mittagessen musste nicht ausfallen: Er wurde von Angehörigen nach der Unfallaufnahme abgeholt.