Ein Messerstich in den Allerwertesten

Drei junge Männer im Alter von 23, 31 und 40 Jahren gerieten am Nikolausabend in einem Wohnanwesen in der Lichtenfelser Innenstadt derart in einen Streit, dass der 31-Jährige nach einem Messer griff und den 23-Jährigen in das Gesäß stach. Der 31-Jährige gab an, dass er zuvor von seinen polnischen Landsleuten gemeinsam geschlagen worden sei. Der junge Mann musste zum Nähen seiner Wunde in ein Klinikum gebracht werden. Der Messerstecher musste zur "Abkühlung" seines Gemütszustandes sowie zur Ausnüchterung die Nacht in einer Zelle der Polizei-Inspektion in Lichtenfels verbringen. Bei den Streithähnen wurden Alkoholtests durchgeführt, die Werte von 1,4 bis 1,7 Promille ergaben. Alle drei werden sich nun wegen Körperverletzungsdelikten vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wurde sofort von dem Vorfall informiert. pol