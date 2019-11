Ein Mercedes wird demoliert

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat mit seinem Fahrzeug am Donnerstag zwischen 13.45 und 15.15 Uhr einen in Sylbach in der Höhenstraße geparkten Mercedes angefahren und beschädigt. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Verursacher haute ab. Zeugen der Unfallflucht, die sich am helllichten Tag abgespielt hat, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haßfurt in Verbindung zu setzen, Telefon 09521/9270.