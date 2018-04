Die Pettstadter Kultschmiede lädt am Samstag, 14. April, um 20 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses ein zu "Judas" von Lot Vekemans, gespielt von Christoph Auer - ein Kammerspiel in Zusammenarbeit mit dem Fränkischen Theatersommer. Die Geschichte von Judas, dem Verräter, wird erzählt und dabei neu beleuchtet. Doch nicht von außen, sondern es ist Judas selbst, der nach 2000 Jahren zu seiner Geschichte Stellung bezieht. Er möchte seine Sicht auf die Dinge schildern, seine Gründe aufführen und seine Tat somit wieder auf ein menschliches Maß bringen. Er möchte sich Judas nennen und dabei nicht als der Verräter gesehen werden, sondern als Mensch. Und wenn Judas wieder Mensch wird, wirft das unmittelbar eine Frage auf: Wie viel Judas steckt dann in jedem Menschen?

Eine einstündige bewegende Geschichte, erzählt von einem Mann, der viel zu sagen hat und noch viel mehr zum Nachdenken anregt. Er ist einfach nur Mensch. Ein Mensch namens Judas. Karten gibt es in Pettstadt bei der Gärtnerei Reichert (Tel. 09502-244) und unter www.diekultschmiede.de .