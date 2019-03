Ein Mekka für "Leseratten"

Die Bücherei in Zapfendorf braucht Platz für neue Medien. Daher veranstaltet das Team der Gemeindebücherei am Freitag, 29. März, von 16 bis 18 Uhr einen großen Bücher- und CD-Flohmarkt in den Räumen der Bücherei in der Schulstraße 7. Angeboten werden gut erhaltene Romane, Zeitschriften und CDs, die die Bücherfreunde gegen eine Spende mit nach Hause nehmen dürfen. Auch bei den Kinderbüchern wurden viele Bücher aussortiert, so dass auch kleine Leseratten beim Flohmarkt fündig werden. red