Ein Meisterkurs für Gesang

Das Konzert "Meisterkurs für Gesang" findet am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr im Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3, in Forchheim statt. Es ist ganz der Kunst der Gesangstechnik gewidmet. Siegfried Jerusalem, ein international erfahrener Sänger, wird die bereits vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten fortgeschrittener Gesangsstudenten und junger professioneller Sänger ausbauen und ergänzen. Er wurde am 17. April 1940 in Oberhausen geboren. Von 1955 bis 1960 studierte er Musik an der Folkwang-Hochschule in Essen (Fagott, Klavier und Geige). Ab 1971 nahm er Gesangsunterricht bei Hertha Kalcher. 1977 war er zum ersten Mal bei den Bayreuther Festspielen als "Froh" im "Rheingold" und "junger Seemann" in "Tristan und Isolde" zu hören. 2000 nahm Siegfried Jerusalem eine Professur an der Hochschule für Musik Nürnberg an, wo er von 2001 bis 2009 als Leiter tätig war. In Meisterkursen der Internationalen Musikbegegnungsstätte Haus Marteau in Lichtenberg gibt er seine Erfahrung als Sänger und Pädagoge weiter. red