"Ein Meilenstein in der Kunst des 20. Jahrhunderts"

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Atelierhaus von Barbara Cibis in Steinbach bei einem Vortrag über neuere Untersuchungen zum künstlerischen Prozess des berühmten Picasso-Werks "Demoiselles d'Avignon". Das Atelier des verstorbenen Künstlers Bernd Cibis bietet ab und an Bühne für Vorträge und Theatervorstellungen. Diesmal hatte der Berufsverband Bildender Künstler Oberfranken seine Mitglieder eingeladen zu einem Vortrag mit dem aus Haßfurt stammenden Kunst-Professor Karl-Konrad Seufert. Vor seinem Ruhestand wirkte er als Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München, davor war er am Lehrstuhl Kunstdidaktik in Bamberg tätig gewesen. Wie Seufert mit vielen Bildbeispielen ausführte, gelten die "Demoiselles" in der Kunstwissenschaft als Schlüsselwerk der Malerei des 20. Jahrhunderts. Das Werk habe auch mehr als hundert Jahre nach seiner Entstehung nichts von seiner Faszination verloren, erklärte der Experte laut einer Mitteilung des Atelierhauses.

Das Gemälde sei voller Rätsel und Brüche, erklärte Seufert. Er beschäftigte sich intensiv mit dem Entstehungsprozess und den ständigen Veränderungen durch den Künstler anhand der vorhandenen mehr als 900 Skizzen und Studien. Picasso habe sich ein Dreivierteljahr auf dieses Werk vorbereitet, so Seufert: Er wollte keinen Bruch mit der Tradition, sondern einen Bruch mit der Konvention. Viele seiner Anregungen habe er von Kollegen wie Toulouse-Lautrec und Degas übernommen, die ebenfalls Bordellszenen darstellen.

Die Künstler entdeckten damals die Randgruppen, die Ausgestoßenen der Gesellschaft als Phänomene, die eine bürgerliche Klientel schockieren und auf gesellschaftliche Missstände hinweisen sollten. In dem Bild werde eine Anteilnahme am Leben und Leiden von Außenseitern erkennbar, die über das Moralisierende oder Voyeurhafte früherer Epochen hinausgeht, wie der Redner erklärte. Das eigentlich Neue aber sei die konsequente Weiterentwicklung der Kunst. Nicht mehr das Narrativ-Inhaltliche sollte sie bestimmen, sondern die Autonomie der künstlerischen Mittel, von Fläche, Form und Farbe sowie die Komposition.

Eine weitere wichtige Quelle der Inspiration waren für Picasso laut Seufert die eben erst entdeckte afrikanische Kunst und prähistorische Ausgrabungen. Kritiker empfanden das Werk als höchst anstößig und verschlüsselt. Es sei mehr und mehr zum Objekt von Positionen und Gegenpositionen der Kunstkritiker geworden.

Wie Seufert ausführte, wurde auch die Kinderzeichnung in diesem Zusammenhang entdeckt und erfuhr eine Aufwertung, indem sie als autonome künstlerische Aussage von Kindern anerkannt und intensiv erforscht wurde. Lebhafter Applaus der kunstinteressierten Besucher aus nah und fern sowie intensive Gespräche ließen den Abend in der inspirierenden Atmosphäre des Künstlerateliers ausklingen. kra/red