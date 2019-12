Ein Medaillenregen für die Talente der SG Bamberg in Erlangen

Beim 25. internationalen Erlanger Röthelheim-Cup haben sich die 34 Schwimmer der SG Bamberg in starker Form präsentiert. Mit 31 Gold-, 19 Silber- und 14 Bronzemedaillen erkämpften sich die Bamberger den dritten Platz in der Teamwertung hinter der SG Mittelfranken und dem Gastgeber SSG Erlangen, die jeweils mehr als 80 Aktive am Start hatten. In der Pokalwertung, in die auch die Platzierungen 1 bis 6 einflossen, kam die SG Bamberg ebenfalls auf Rang 3 hinter der SG Mittelfranken und der SSG Erlangen. Die Durchführung des Programms mit 34 Wettbewerben war eine Mammutaufgabe, da 34 Vereine aus Deutschland, Österreich und der Slowakei 454 Aktive meldeten, die fast 2700 Starts absolvierten.

Am erfolgreichsten für die SG Bamberg schnitten Lisa Barth (Jahrgang 2010), Leila Jafoui (2004) und Josefin Krefft (2007) ab, die jeweils fünf Siege errangen. Lisa Barth gewann die 100 und 200 Meter Freistil (1:19,11 Minuten, 2:53,93), 200 Meter Lagen (3:07,59) sowie 100 Meter Rücken (1:31,01) und 100 Meter Schmetterling (1:37,30) für sich. Leila Jafoui siegte in ihren Spezialdisziplinen 50, 100 und 200 Meter Brust (37,57 Sekunden, 1:23,86 Minuten, 3:06,02) sowie über 200 Meter Lagen (2:46,24) und 800 Meter Freistil (11:33,81). Josefin Krefft schlug als Erste an über 50 Meter Schmetterling (36,11 Sekunden), 50, 100 und 200 Meter Freistil (29,73 Sekunden, 1:04,08 Minuten, 2:23,07) sowie 100 Meter Rücken (1:16,70).

Julia Barth (2006) stand viermal auf dem Podium ganz oben: über 100, 200 und 800 Meter Freistil (1:03,75, 2:16,72, 9:51,35) sowie über 100 Meter Schmetterling (1:19,96). Ihre Zwillingsschwester Anna Barth (2006) gewann die 200 Meter Lagen (2:38,62) und 200 Meter Brust (2:56,45).

Zu Sprintsiegen kamen Robert Hartmann (2009) über 50 Meter Schmetterling (40,63 Sekunden) und Hannes Maex (2008) über 50 Meter Rücken (43,02). Jakob Meister (2008) gewann die 200 Meter Lagen (3:22,05 Minuten). Finn Niemann (2008) siegte über 200 Meter Rücken (3:21,36).

Ella Vornlocher (2005) erschwamm sich über 200 Meter Schmetterling (3:14,35) Platz 1. Paul Ender (2004) sicherte sich fünf Silbermedaillen und überzeugte mit einer neuen Langbahnbestzeit über 1500 Meter Freistil (18:53,72). Caspar Baumüller (2006), Laura Hübner (2008), Laurin Keh (2009) und Paula Lange (2007) sammelten weitere Einzelmedaillen für die SG Bamberg.

In der Altersklasse "20 Jahre und älter" traten drei Masters-Schwimmer der SG Bamberg an. Freiwasserspezialist Patrick Kleemeier (1992) sicherte sich den Sieg über 400 Meter und 1500 Meter Freistil (4:57,35, 19:20,53) und ließ Platz 1 über 200 Meter Schmetterling folgen.

Isabel Linß (1997) gewann Gold über 200 Meter Freistil (2:21,89). Als erste Vorbereitung auf die Masters-Europameisterschaften im Sommer in Budapest startete Michael Schorr (1965) über die 50 Meter Schmetterling. Das junge Bamberger Damenteam feierte in einem bis zum Schluss spannenden Rennen den Staffelsieg über 4 x 100 Meter Lagen in der Besetzung Josefin Krefft, Anna Barth, Leila Jafoui und Julia Barth in 5:08,96 Minuten. pkl