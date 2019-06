Ein Mast steht noch falsch

1,45 Millionen Euro hat es die Stadt sich kosten lassen, damit die Kunden der Bahn direkt am Bahnhof parken können. Für das Geld wurde der Parkplatz an der Adamistraße (Stadtautobahn) eingerichtet. Dass es so teuer wurde, liegt an mehreren Umständen. So hatte die Stadt sich entschlossen, die Fläche zu asphaltieren, was zur Folge hatte, dass auch Entwässerungskanäle gelegt werden mussten. Außerdem musste nach Vorgaben der Bahn die Treppe zum Tunnel unter den Gleisen hergestellt werden.

Immerhin steuert die Bahn 250 000 Euro zu dem Parkplatzbau auf ihrem Grundstück bei. Allerdings ist noch nicht alles erledigt. Die Bahn besteht darauf, dass ein Oberleitungsmast versetzt wird, weil es zu gefährlich sei, wenn Autos unter der Leitung durchfahren. Die Stadt hatte dem widersprochen, es gab sogar ein Schlichtungsverfahren. Der Mast indes steht noch. Denn es fand sich keine Firma, die ihn zum Schätzpreis abbauen wollte. 345 000 Euro waren verlangt, "das Dreifache der Schätzsumme", und das sei der Bahn dann zu teuer gewesen, berichtete Stadtbauamtsleiter Karl Baier am Donnerstag in der Stadtratssitzung. sb