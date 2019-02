Ein Markt für gute Ideen

In ein Mekka für alle kreativen Menschen verwandelt sich am Sonntag, 17. März, die Bärenhalle in Bindlach. Egal ob man selbst ein Bastel-Fan ist und sich Ideen und Anregungen holen möchte, oder lieber gleich Unikate für Garten, Haus und Wohlbefinden kaufen möchte: Die Besucher werden sicher fündig werden. Der Markt beschränkt sich in diesem Jahr auf die Halle selbst; das Außengelände steht nicht zur Verfügung. Das Angebot soll den Veranstaltern zufolge aber so groß wie immer sein.

Rechtzeitig zum bevorstehenden Osterfest zeigen über 120 Aussteller in der Bärenhalle beim österlichen Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt niveauvolle und frühlingshafte Ideen. Neu mit dabei: Hundehalsbänder, Naturfloristik aus Buchs, Neue Häkel- und Strickideen, Malereien, Antikes für Haus und Garten, Upcycling, Speckstein, Treibholzkunst, Schatullen, Hanftaschen und Hanfbettwäsche, Brandmalerei, Shabby-Deko, genähte Tücher, Stoffdesign, Buchbinderei, LED-Leuchten aus Feuerholz, Ledertaschen, Steinschmuck, Textilien aus Leinen, Rucksäcke, Leseknochen (Kissen), Holzbilder, Gestempeltes, Infostand Scentsy-Produkte, Schilder und vieles mehr.

In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert, den schönsten Stand zu prämieren. Die ersten 100 Besucher dürfen sich außerdem auf eine Überraschung freuen. Der Markt in der Bärenhalle ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red