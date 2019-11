Ein Markt für einen guten Zweck

Der Frauentreff der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Mühlhausen und Weingartsgreuth lädt zum Adventsmarkt im Bereich von Kirche, Rathaus und Kleiner Dorfstraße ein. Am ersten Advent, 1. Dezember, um 14 Uhr eröffnet das Christkind Clara mit ihrer Engelschar in der Kirche den Markt. Mit dabei sind der Liederkranz "Frohsinn" und der Posaunenchor. Köstlichkeiten aus der Frauentreffküche und viele handwerklich gefertigte Produkte gibt es in den Holzbuden zum Kaufen. Anziehungspunkt ist auch die große Tombola mit 1000 Losen. Die Gewinne sind allesamt gespendet und jedes Los gewinnt.

Unterstützung sozialer Projekte

Der komplette Erlös des Marktes fließt in soziale Projekte der Kirchengemeinden und in deren Partnerschaftsarbeit in Brasilien und Guatemala. Darüber hinaus wird erstmals der Verein "Neia", das Hilfsprojekt von Frauenarzt Gabor Ronay, dessen Ziel nachhaltige Entwicklungsarbeit in Afrika ist, unterstützt. In der Kleinen Dorfstraße sind viele Feuertonnen aufgestellt, es muss also keiner frieren. Ein Standkonzert des Posaunenchores wird es um 15.30 Uhr geben. Danach kommt der Nikolaus. Zu besinnlicher Musik lädt der Schulchor der Mittelschule um 16.30 Uhr in die warme Kirche ein. Anschließend spielt dort auch noch die Simmersdorfer Gitarrenmusik. red