Untersteinach vor 16 Stunden

theater

Ein Mann, zwei Frauen und der ganz normale Wahnsinn

Am 20. Dezember 2014 hatten die Buschklopfer ihre erste Premiere im KKB in Untersteinach. Fünf Jahre später, am 20. Dezember 2019, feiert die Schauspiel-Truppe dort die mittlerweile sechste Premiere m...